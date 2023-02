Il potere delle parole contro la ‘ndrangheta: ciclo di incontri all’Iis Severi

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” di Gioia Tauro, nella persona del Dirigente Fortunato Praticò, con il supporto della Professoressa Domenica Velardo, Referente per l’insegnamento di Educazione Civica, e con la collaborazione del collega Carmine Pisano, docente di Chimica, ha organizzato un ciclo di incontri sulla Costituzione e la Cittadinanza attiva, anche in considerazione dei 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Il primo si svolgerà il 24 febbraio alle 10 nell’Auditorium “Nicholas Green” dell’IIS Severi. Interverranno Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, autrice del libro “Fai silenzio ca parlasti assai-il potere delle parole contro la ‘ndrangheta”; Giancarlo Costabile, docente di pedagogia dell’Antimafia presso l’Unical; e Don Pino Demasi, referente “Libera” per la piana di Gioia Tauro.

I relatori incontreranno gli alunni delle classi quarte che si confronteranno in un dibattito aperto e presenteranno un monologo dal titolo “La settima vittima-storia di Rita Atria”, realizzato da loro stessi.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere nelle nuove generazioni la cultura della legalità e di creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni, capaci di riconoscere e lottare contro i fenomeni mafiosi in generale.

L’organizzazione del ciclo di eventi di Educazione Civica è frutto della collaborazione attiva tra l’IIS Severi e il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria.