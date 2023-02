SuperEnalotto. Centrato il 6 da 371milioni, vincono in 90: nove sono calabresi

Novanta nuovi milionari in Italia grazie al SuperEnalotto che in una fortunata serata, quella di ieri, centrano un 6 da record che vale una vincita di poco più di 371 milioni di euro con la Bacheca dei Sistemi di Sisal e si portano a casa, ciascuno, oltre 4,1 milioni avendo speso a testa una quota di appena 5 euro.

Se la Campania è la regione regina del jackpot con ben 14 vincite, anche la nostra regione ha reso felice nove fortunatissime persone, tante quante se ne sono aggiudicate in Friuli Venezia-Giulia e Sicilia; sette invece quelle vinte in Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con quattro quote a testa. Tre sono state aggiudicate in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Trentino Alto Adige e Umbria.

Quanto alla nostra regione quattro delle schedine fortunate sono state giocate nel crotonese, in particolare tre nel capoluogo, rispettivamente due nel Tabacchi Benedetto di Via Colombo ed una nel Kroton Bar di Via Veneto; ed una a Strongoli, presso il Caffè Meravigliao lungo la Statale 106, Bivio Marina di Strongoli.

Altre due vincite sono andate nel reggino, una giocata in città alle Fable di via Demetrio Tripepi; ed un’altra a Cittanova presso il Tabacchi di Michele Bovalino in Via Giovanni Alessio.

Ancora due schedine fortunate sono andate nel catanzarese, una nel capoluogo di regione, presso il Sisal Match Point di Via Tommaso Campanella; e l’altra a Lamezia Terme, presso il Tabacchi Durante di Viale Dei Mille. Infine, una vincita a Rende, nel cosentino, presso il Bar De Chiara di Via Kennedy.