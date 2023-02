Agenti nigeriani a scuola di Polizia in Calabria: 22 ufficiali ospiti a Vibo Valentia

Dal 13 febbraio scorso, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, si sta svolgendo un corso di specializzazione della Polizia Nigeriana organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere in collaborazione con l’Ispettorato delle Scuole della Polizia, in attuazione di accordi bilaterali di cooperazione tra l’Italia ed il paese africano.

Vi partecipano 22 Ufficiali di quell’organismo, tra cui cinque donne, che soggiornano presso la Scuola. Gli Ufficiali prestano servizio presso nella Polizia Federale Nigeriana, oltre che nell’Agenzia per l’immigrazione e l’Agenzia per il contrasto alla tratta degli esseri umani e la prostituzione di quel Paese.

Alla presentazione del corso, avvenuta il 13, hanno partecipato funzionari dell’Ambasciata Nigeriana in Italia, della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, e l’ufficiale di collegamento della Polizia Italiana in Nigeria e l’ufficiale di collegamento della Polizia Nigeriana in Italia.

La fase didattica prevede lezioni sulle norme Europee che disciplinano l’Immigrazione, sulla Criminalità Transfrontaliera, sul Falso documentale e sui Diritti Umani.

Sono, inoltre, previste visite professionali presso l’Aeroporto di Lamezia Terme e presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica a Reggio Calabria.

Per consentire, inoltre, una maggiore integrazione tra le due culture e far conoscere agli omologhi stranieri il territorio e le tradizioni del Sud Italia, nel fine settimana, il 18 e 19 febbraio, è stata organizzata la visita presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che ospita i Bonzi di Riace, la città dello Stretto, i borghi di Gerace e Tropea e la riserva di Mongiana.

Il corso terminerà il 24 febbraio e si sta svolgendo in un clima di grande cordialità, riscuotendo un enorme interesse da parte della Polizia Nigeriana.