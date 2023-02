Lamezia. Muore poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale, indagati tre medici

Un uomo di 74 anni è deceduto poco dopo essere stato dimesso dal reparto di Medicina interna dell'ospedale civile di Lamezia Lamezia, dove era stato ricoverato dal 2 all’8 febbraio scorso.

Nel corso del tragitto in auto per il ritorno a casa, aveva accusato infatti un malore e la figlia che lo accompagnava aveva chiamato i soccorsi, così la vittima era stata nuovamente portata nel nosocomio dove era poi deceduta.

Per la morte dell’uomo, Francesco Stella, originario di Falerna, tre medici dell'ospedale sono oggi indagati per omicidio colposo: un adempimento di legge per consentire lo svolgimento dell'autopsia con la presenza di tutte le parti interessate alla vicenda.

La famiglia dell’anziano, rappresentata dall'avvocato Giovanni Ettore Sipoli, ha presentato un esposto per chiedere chiarimenti sui motivi che hanno portato i medici a disporre le dimissioni del 74enne.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Emanuela Costa, ha disposto l'esame autoptico conferendo il mandato ai medici Silvio Bernardo Cavalcanti, Vannio Vercillo e Guglielmo Cordasco. L'esito sarà reso noto entro 90 giorni.