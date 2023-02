Covid, tre decessi ma pochi casi (+73) e sempre meno ricoveri (-7)

Sempre meno casi e meno ricoveri nel bollettino quotidiano sull'andamento del coronavirus in Calabria, anche se pesano tre decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Sono comunque 119 i guariti, mentre i degenti sono complessivamente 95 in tutta la regione.

Il maggior numero di casi è riscontrato in provincia di Catanzaro (+26), seguita da Reggio Calabria (+25), Cosenza (+11), Vibo Valentia (+7) e Crotone (+4), mentre nessun caso proverrebbe da altro stato o regione. Processati 1.523 tamponi, con il tasso di positività che scende al 4,79%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 220 (16 in reparto, 4 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112182 (111750 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: casi attivi 302 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 255 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187654 (186171 guariti, 1483 deceduti).

Crotone: casi attivi 29 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59802 (59523 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 231 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 211 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208866 (207945 guariti, 921 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 44 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53366 (53166 guariti, 200 deceduti).