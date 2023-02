Inchiesta Imponimento, dissequestrati beni ad ex consigliere provinciale

Il tribunale di Catanzaro ha disposto il dissequestro dei beni sequestrati a Domenico Fraone, noto commercialista ed imprenditore, ex Consigliere della Provincia di Vibo Valentia e della moglie Anna Settino.

I sigilli erano scattati il 31 luglio del 2020 nell’ambito dell’operazione denominata Imponimento (QUI) e condotta dalla Dda di Catanzaro. Lo rendono noti i legali di Fraone, gli avvocati Mario Bagnato e Guido Contestabile.

Secondo gli inquirenti l’ex consigliere, arrestato nel 2020 (QUI), avrebbe concorso in dei trasferimenti fraudolenti di beni, commettendo reati tributari con la complicità di appartenenti alla cosca Anello e per questo ricevendo una “protezione” mafiosa e altri vantaggi, tra cui anche un presunto appoggio elettorale alle elezioni del 2008 proprio per il Consiglio provinciale napitino.

Una tesi, però, che nel settembre dello stesso anno non convinse il Tribunale del Riesame (QUI) che ritenne che l’imprenditore non avrebbe dovuto invece essere arrestato, annullando la misura emessa dal Gip disponendo la sua immediata liberazione.