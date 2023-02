Covid, il Bollettino. Quattro decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri

Su oltre duemila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 97 i nuovi casi di Covid19 accertati in Calabria: 30 sono nel catanzarese, 27 nel cosentino, 26 nel reggino, 7 nel vibonese, 6 nel crotonese, ed uno solo è di fuori regione.

Il bollettino ufficiale di quest’oggi, però, riporta ancora vittime: altre quattro avvenute tre nel cosentino ed una nel catanzarese. 150 invece sono i nuovi guariti, mentre gli attualmente positivi scendono di 57 unità, sono infatti ed oggi 992.

Di questi, 890 (-42 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare; 98 (-14 da ieri) sono assistiti in ospedale e 4 (-1 da ieri) sono ricoverati in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 204 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112172 (111740 guariti, 432 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 333 (48 in reparto, 0 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187612 (186130 guariti, 1482 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 27 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59800 (59521 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 251 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208821 (207902 guariti, 919 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 59 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53344 (53144 guariti, 200 deceduti).