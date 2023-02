Belvedere Spinello. Finisce fuori strada: trasferita in ospedale in elisoccorso

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada: è accaduto ad una donna che era alla guida, stamani, di una Peugeot 206, e che percorreva la Strada provinciale 30 che conduce a Belvedere Spinello, nel crotonese.

Sul posto è così intervenuta, verso le dieci di questa mattina, una squadra dei Vigili Del Fuoco del comando pitagorico che insieme al personale del 118 ha estratto la conducente dal veicolo affidandola ai sanitari che, in elisoccorso, l’hanno portata in ospedale.

Presente sul luogo del sinistro una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.