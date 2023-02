Cure palliative nella Sla, webinair di Aisla: come partecipare

Un webinar che parla di Cure Palliative nella Sla è in programma per martedì 28 febbraio alle 17.30. L’occasione è la Giornata delle Malattie Rare, proprio per porre l'accento su quanto queste siano fondamentali in una malattia rara e complessa come la Sla, ma anche su quanto sia diverso il loro approccio rispetto a quello più noto legato ai trattamenti oncologici.

Il prof. Mario Sabatelli, presidente della commissione medico-scientifica di AISLA e direttore clinico del Centro NeMO Roma, che fa parte del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ne parlerà con Michele La Pusata, vice presidente AISLA e malato di SLA; la prof.ssa Claudia Caponnetto, neurologa Ospedale San Martino di Genova; il dott. Simone Veronese, Medico Palliativista Fondazione FARO e Segretario Nazionale SICP, Società Italiana Cure Palliative; la dott.ssa Daniela Cattaneo, Medico Palliativista Consulente AISLA e redattrice del documento stesso.

Sarà possibile partecipare attivamente ponendo domande ai relatori iscrivendosi a questo link https://bit.ly/webinaraislacp oppure inquadrando il QR code in allegato.