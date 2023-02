Processo Basso Profilo, Appello: chiesti oltre sei anni per l’ex assessore Talarico

Fancesco Talarico

È di sei anni e otto mesi di reclusione la richiesta di condanna avanzata dal sostituto procuratore della Dda di Catanzaro, Paolo Sirleo, a carico di Fancesco Talarico, ex assessore regionale al bilancio e coordinatore dell’Udc, alla sbarra nel processo Basso Profilo (QUI).

Oltre che per Talarico, già condannato in abbreviato a cinque anni per scambio elettorale politico mafioso (QUI), il procuratore generale in appello ha invocato un inasprimento di pena anche per Antonino Pirrello, titolare di un’impresa di pulizie con commesse in enti pubblici, anch’egli già raggiunto da una condanna a 4 anni per un presunto concorso nel reato con l’ex assessore regionale in virtù dei ai pacchetti di voti di cui avrebbe disposto.

L’ACCORDO ELETTORALE

La tesi dell’accusa è che nel corso delle elezioni politiche del 2018 si sarebbe stipulato un “patto di scambio” tra Talarico e altri quattro imputati nel processo con rito ordinario, ovvero l’imprenditore Antonio Gallo, Tommaso Brutto (ex consigliere di minoranza al Comune di Catanzaro), il figlio di quest’ultimo, Saverio Brutto (ex assessore comunale a Simeri Crichi), Natale Errigo (consulente aziendale) e Pirrello.

Il presunto accordo sarebbe consistito nella promessa di “entrature” per ottenere appalti per la fornitura di prodotti antinfortunistici e banditi da enti pubblici e società in house, attraverso la mediazione dell’europarlamentare e segretario dell’Udc, in cambio della promessa di un “pacchetto” di voti.

Sempre secondo gli inquirenti Talarico, insieme ai due politici locali, avrebbero guardato a Gallo come ad un imprenditore di loro riferimento per l’aggiudicazione di grossi appalti per i quali il loro guadagno sarebbe consistito in una provvigione del 5%.

LE ALTRE RICHIESTE

Quanto agli altri indagati è stata chiesta la conferma delle pene inflitte in primo grado, nell'ottobre del 2021 (QUI), per Luigi Alecce, condannato a 3 anni e 8 mesi; Annarita Antonelli, 2 anni e 1 mese; Giuseppe Bonofiglio, 5 anni e 10 mesi; Rosario Bonofiglio, 2 anni e 10 mesi; Pier Paolo Caloiro, 3 anni e 2 mesi; Eugenia Curcio, 3 anni e 10 mesi; Concetta Di Noia, 9 anni e 6 mesi; Giulio Docimo, 4 anni e 6 mesi; Carmine Falcone, 14 anni; Matteo Femia, 2 anni e 10 mesi.

Inoltre, per Antonio Grillone, 3 anni e 6 mesi; Rocco Guglielmo, 4 anni; Domenico Iacquinta, 10 mesi; Francesco Luzzi, 3 anni e 6 mesi; Santo Mancuso, 1 anno; Giuseppe Mangone, 2 anni e 6 mesi; Tommaso Rosa, 11 anni e 5 mesi; Vittorio Rosa, 3 anni e 4 mesi; Giuseppe Truglia, 6 anni; Pino Volpe, 2 anni

In tre hanno chiesto il patteggiamento: si tratta di Matteo Femia, Giulio Docimo e Francesco Luzzi.