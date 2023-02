Covid, lieve aumento dei casi (+134) mentre continuano a calare i ricoveri (-6)

Lieve aumento dei casi di coronavirus in Calabria, dove nelle ultime 24 ore i contagi tornano a superare quota cento. Sono 134 infatti i casi confermati, a fronte di di 184 guariti e, purtroppo, 1 decesso.

Maggior numero di contagi nella provincia di Reggio Calabria (+48), seguita da Cosenza (+32), Catanzaro (+27), Crotone (+16) e Vibo Valentia (+10), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1). Processati 2.369 tamponi, con un tasso di positività che scende ulteriormente al 5,66%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 185 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112161 (111730 guariti, 431 deceduti).

Cosenza: casi attivi 418 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187500 (186021 guariti, 1479 deceduti).

Crotone: casi attivi 28 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59793 (59514 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 236 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208810 (207891 guariti, 919 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 63 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53333 (53133 guariti, 200 deceduti).