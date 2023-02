Arti Marziali. “Rockie Fc 2” di Salerno, Newkrotonsfighter: piovono allori per il team Cusato

Piovono allori sul team Cusato della Newkrotonsfighter del maestro di arti marziali Fabio Cusato. Alla manifestazione “Rockie Fc 2” che si è svolta al Palatulimieri di Salerno lo scorso 12 febbraio, gli atleti crotonesi hanno recitato la parte del leone stupendo tutti per tecnica, grinta, tenacia e carattere.

Nuove conferme per Fabiana Giampà che ha vinto tutti e quattro gli incontri disputati nella disciplina Sambo a Treviso nella Feder kombat, qualificandosi per i campionati assoluti. Attualmente la pluricampionessa collabora anche con il maestro Cusato e tiene anche delle lezioni di arti marziali miste nella struttura Judo Facente di Papanice.

Hanno brillato a Salerno invece, i giovani Nicola Macchione, appena tredicenne, e Amedeo Augenti, di diciotto anni. Il primo nella categoria settanta chilogrammi delle Arti marziali miste (Mma) ha fatto registrare una vittoria all’unanimità e una sconfitta.

Nonostante la giovane età, Macchione rispecchia una mentalità da vero fighter, attento, freddo, e presente psicologicamente in ogni momento del confronto in gabbia, si vede che ha voglia di fare strada in questo affascinante mondo, che sono gli sport da contatto.

Augenti invece, nei suoi primi combattimenti di Grappling, si è fatto rispettare e notare. Si è voluto mettere alla prova anche in una categoria superiore, quella dei novantadue chilogrammi, nella quale ha rimediato una sconfitta, nella sua categoria naturale però ha fatto decisamente meglio. Due vittorie nei primi due incontri poi al terzo, complice anche la stanchezza, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Risultati lusinghieri dunque per i ragazzi allenati da Cusato. Se per Giampà, già campionessa mondiale 2017 e bronzo agli europei l’anno dopo, si tratta di una conferma, per i due giovani atleti, questi risultati rappresentano un trampolino di lancio verso altri che possono essere ancora migliori.

A questo però ci si arriva seguendo la strada tracciata dal maestro Cusato che li segue con dovizia, insieme a Fabiana Giampà trasmettono tutto il loro sapere con minuziosità curando anche i minimi dettagli.

I due, che si allenano quotidianamente insieme agli altri nell’ambiente sempre accogliente della palestra Sergio Chiodo, rappresentano quello che tutti possono raggiungere se si applicano con costanza e seguono gli insegnamenti tecnici del loro coach.

Certo servono anche delle abilità ma quelle si possono allenare. In un ambiente sano come quello che si è formato e costruito nei turni del maestro Cusato ogni obiettivo è raggiungibile. E con i fatti si dimostra sempre che volere è potere.