Petilia Policastro, visita del comandante Culqualber alla Compagnia dei Carabinieri

Il 7 febbraio, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, si è recato in visita istituzionale presso la Caserma della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro ove, ad attenderlo ha trovato Il Comandante della Compagnia, nonché i Comandanti dei Reparti della sede e una rappresentanza di militari delle 6 Stazioni Carabinieri ubicate nel territorio di competenza del medesimo Comando.

L’Ufficiale Generale ha incontrato tutti i militari ai quali ha rivolto parole di vicinanza per il loro impegno e lo spirito di sacrificio profusi quotidianamente e silenziosamente nell’assolvimento del Servizio d’Istituto, rimarcando i valori insiti negli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e la necessità di continuare a profondere la massima dedizione nell’assolvimento dell’importante funzione sociale dell’Arma nei confronti dei cittadini, sottolineando la centralità ruolo dei comandi Stazione situati anche nelle località più lontane ed isolate, soprattutto in un territorio, come quello di competenza di questa Compagnia ove, di fatto, i Carabinieri costituiscono l’unico presidio di legalità.

Di seguito, dopo aver visionato tutti i locali della sede, il Comandante Interregionale ha intrattenuto un pranzo conviviale con tutti i militari presenti, in un clima di serenità nel quale i Carabinieri hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il Signor Generale su vari aspetti operativi e ordinativi. Successivamente, il Comandante Interregionale ha incontrato riservatamente il personale con particolari esigenze private, al fine di garantire la massima vicinanza e tutela, cercando di venire incontro a tutte le esigenze prospettate.

Infine, si è intrattenuto con il Comandante della Compagnia, Maggiore Giuseppe Del Sole, per impartire le proprie direttive operative ancora una volta improntate alla massima prossimità verso il cittadino e alla sempre più marcata lotta a ogni illecito sia penale che amministrativo, anche commesso nel più complesso alveo della Criminalità Organizzata.