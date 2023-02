Covid, il Bollettino. “Solo” 49 casi, nessun decesso: tasso di contagio sotto il 4%

Sono appena 49 i nuovi casi di Covid accertati nella giornata di ieri in Calabria dove sono stati eseguiti 1301 tamponi, per un indice di contagio che attesta dunque a poco meno del 4 per cento.

Rimane fortunatamente fermo a zero il bilancio delle vittime mentre si registrano altri 103 guariti. Gli attualmente positivi sono invece 1100, 54 meno di ieri, di cui 977 (-60) in isolamento domiciliare, 117 (+4) assistiti in reparto e 6 (+2) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 188 (22 in reparto, 6 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112131 (111701 guariti, 430 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 490 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 434 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187396 (185917 guariti, 1479 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 23 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59782 (59503 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 210 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208788 (207869 guariti, 919 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 69 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53317 (53117 guariti, 200 deceduti).