Fiat Punto contro un muretto sulla 106, coppia d’anziani estratta dalle lamiere

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 di questa mattina sulla statale 106 jonica, all’altezza dello svincolo di località Fratelli Bandiera, in provincia di Crotone.

Sul posto, dopo una telefonata giunta alla sala operativa, si sono precipitati i vigili del fuoco che si sono trovati davanti una situazione decisamene critica: la coppia di malcapitati, un 76enne, A.C. le sue iniziali, ed una 74enne, Z.M., residenti a Crucoli, era infatti rimasta incastrata tra le lamiere di una Fiat Punto finita contro un muretto di cemento, sul lato destro del lato di percorrenza della stessa vettura.

Dopo averli estratti i vigilfuoco li hanno affidati ai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze per poi esser trasportati in ospedale. Sul posto anche la Guardia di Finanza e per i rilievi del caso i carabinieri a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.