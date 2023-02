Serie C. Lerda esonerato, pesano le “ultime prestazioni”. La società: “Necessario cambiamento”

Franco Lerda e Gianni Vrenna

Era nell’aria, la presidenza gli aveva anche rinnovato la fiducia ma i gli ultimi novanta minuti sul terreno dell’Ezio Scida, con un fortunato pareggio acciuffato allo scadere tempo regolamentare grazie ad un’autorete (QUI), dev’esser stato decisamente fatale per l’allenatore del Crotone.

Franco Lerda è stato difatti sollevato dall’incarico di tecnico della compagine pitagorica, attualmente seconda nella classifica del campionato di serie C.

Poche righe della società affidate ai social per annunciare che l’Fc Crotone conclude qui il rapporto col mister che, comunque, “ringrazia ... per l'impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione” ma ribadendo che “tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall'inizio del nuovo anno” si è ritenuto necessario operare un cambiamento “per restituire entusiasmo all'ambiente”.