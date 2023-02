Girifalco, Nicola Gratteri presenta in anteprima regionale “Fuori dai confini”

Antonio Nicaso, Nicola Gratteri e la copertina del libro

Sarà Girifalco a ospitare la prima regionale di “Fuori dai confini”, il nuovo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Sabato 18 febbraio alle 18 il procuratore antimafia di Catanzaro sarà infatti l’ospite d’eccezione del secondo appuntamento della rassegna culturale “Letture d’inverno 2023”, un evento, giunto ormai alla sesta edizione, pensato, ideato e promosso dall’assessore comunale con delega alla Cultura Elisa Sestito.

“E’ un onore per la comunità di Girifalco ospitare la prima regionale della presentazione del libro del procuratore Nicola Gratteri. Crediamo fermamente – dichiara Sestito – nei valori della cultura e appuntamenti del genere sono importanti per contribuire a liberare la Calabria dalle male piante che spesso rischiano di soffocarla”.

Dopo i saluti del sindaco Pietrantonio Cristofaro e l’introduzione dell’assessore Elisa Sestito, a dialogare con il procuratore Nicola Gratteri saranno due giornalisti da sempre impegnati in prima linea nel contrasto a ogni forma di illegalità: Mimmo Famularo e Gabriella Passariello, rispettivamente direttore e caporedattore di Calabria7.

La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali di Rosanna Rizzello, presidente del Consiglio Comunale di Girifalco. L’evento andrà in scena nella splendida cornice del palazzo De Stefani Ciriaco.

“Non si tratta solo di presentazioni di libri ma – sottolinea l’assessore Sestito – di momenti di autentica coesione sociale e spazi dedicati alla riflessione sui principali temi di attualità. La lotta alla ‘ndrangheta è ormai un’emergenza globale, come evidenzia chiaramente il libro del procuratore Gratteri e del professore Nicaso. Non solo non bisogna arretrare di un millimetro o abbassare la guardia ma è necessario continuare a parlarne perché la forza delle parole è l’esatto contrario dell’omertà, un muro che si infrange solo con la diffusione capillare della cultura a 360 gradi”.