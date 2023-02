Carnevale delle Nazioni, domenica sfilata nel centro storico di Crotone

Torna il Carnevale delle Nazioni. Domenica prossima, 19 febbraio, sfilata per il centro storico di Crotone con tappa finale presso la sede del Club Velico. L’evento è organizzato dall’associazione Amici del tedesco all’interno delle manifestazioni realizzate per la Carnival Race.

Il programma prevede dalle 15.30 sino alle 16 le iscrizioni presso piazza della Resistenza. A seguire i concorrenti passeggeranno per le vie del centro storico. In particolare, faranno tappa in piazza Duomo, piazza Santa Veneranda e piazza Castello dove saranno valutati dalle giurie.

Poi tappa finale presso Villaggio Regata Carnival Race, presso il Porto Vecchio e verso le 17 la proclamazione del vincitore. Vincerà l’abito più originale. Quindi non tanto quello acquistato ma soprattutto quello realizzato con fantasia.

Per conquistare la giuria i concorrenti dovranno avere un abito che richiama una qualsiasi nazione. Per esempio Zorro per il Messico, il Moschettiere per la Francia, la principessa Sissi per l’Austria, l’Heidi per la Svizzera, il Vichingo per la Svezia, la regina Elisabetta per l’Inghilterra, o personaggi delle fiabe dei fratelli Grimm per la Germania (Cenerentola, Biancaneve, Lupo ecc.).

Non c’è limite alla fantasia. Oltre alla gara di Carnevale, l’associazione realizzerà anche un murales antistante la sede del Club Velico. Alla sfilata possono partecipare gratuitamente bambini e ragazzi fino 17 anni. In palio soggiorni totalmente gratuiti, durante i summer camp, presso l’ostello Bella Calabria di San Leonardo di Cutro.

Le attività sono realizzate grazie anche al progetto “Educare Insieme. On the road: learning by doing” che, sostenuto dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio, e gestito dall’associazione Amici del tedesco, si rivolge a ragazzi del territorio di Crotone.

On the road propone tutta una serie di attività basate sul saper fare. Tra queste: geometria applicata ai murales, laboratorio di chimica applicata alla pasticceria, laboratorio del piccolo meccanico, escursioni sul territorio ecc.

I partecipanti possono anche accedere ad uno sportello di ascolto e avere la consulenza gratuita di una psicologa.