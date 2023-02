Attrezzatura sportiva di seconda mano: conviene? e a cosa fare attenzione?

Sia che tu sia un proprietario di palestra alle prese con il rinnovamento del parco attrezzi e sia che invece sia un semplice appassionato di sport interessato ad acquistare una panca o un tapis roulant da avere in casa per tutte quelle volte in cui non hai tempo o voglia di andare in palestra, con l’attrezzatura sportiva di seconda mano potresti fare ottimi affari. Proviamo insieme a capire perché e, soprattutto, a cosa fare attenzione.

Tutto quello che c’è da sapere sull’attrezzatura sportiva di seconda mano

Sui siti specializzati, nella categoria attrezzi sportivi usati si trovano innanzitutto una serie di oggetti molto diversi tra di loro: dai tapis roulant e le panche già citati ai bilancieri e le cyclette e passando per pesistica, manubri, bande elastiche. A seconda di dove acquisti potresti trovare, però, anche attrezzatura da sci o da snorkeling. Quanto detto fin qua basta a capire perché in realtà l’espressione attrezzatura sportiva di seconda mano è abbastanza vaga e può essere usata – a ragione – tanto in riferimento ad attrezzi che sono stati dismessi dalle palestre e quasi sempre ricondizionati prima di essere rivenduti, quanto ad accessori per lo sport appartenuti a privati che non li usano più e hanno deciso per questo di rimetterli in commercio sul mercato second hand. Prima di acquistare attrezzi sportivi usati, insomma, faresti meglio a informarti accuratamente su che tipo di oggetti sono, qual è la loro storia, anche eventualmente contattando in privato il venditore.

Non è detto che tu non possa fare buoni affari in un caso e nell’altro, e cioè acquistando tanto attrezzi sportivi ricondizionati quanto semplice attrezzatura sportiva di seconda mano. Se in vacanza, eccitato all’idea di provare un nuovo sport acquatico, hai comprato una tavola da sup che una volta tornato a casa non hai mai più usato o se hai bambini e c’è stato un periodo in cui andare in settimana bianca significava acquistare ogni anno un nuovo paio di sci e tute e accessori della misura giusta, dovresti sapere bene del resto che è facile ritrovarsi con attrezzi sportivi che non si possono usare più o di cui non si sa più cosa fare anche se sono essenzialmente nuovi e ben funzionanti. Ancora una volta chiedere informazioni al venditore sulle condizioni dell’attrezzatura sportiva di seconda mano che si è interessati ad acquistare è un buon modo per evitare acquisti sbagliati. Poter vedere dal vivo gli attrezzi aiuta certamente a farsi meglio un’idea delle loro condizioni. Se non è possibile potresti farti inviare almeno delle foto di guarnizioni, giunzioni ed eventuali meccanismi interni che sono le parti in genere più soggette a usura.

Nel valutare se comprare attrezzatura sportiva di seconda mano conviene o meno, tieni conto anche delle tue abitudini e molto più pragmaticamente di quanto realmente utilizzerai l’attrezzo. Acquistare nuovi gli accessori sportivi che usi più assiduamente o imprescindibili per i tuoi allenamenti potrebbe essere un investimento presto ammortizzato, ma per quelli di uso più sporadico optare per l’usato permette di risparmiare e – cosa non meno importante – di salvare letteralmente un oggetto dal diventare rifiuto prima del dovuto, facendo bene all’ambiente. Se a frenarti è l’idea che molte persone prima di te li abbiano usati e che non siano esattamente il ritratto dell’igiene, tieni conto che può pulire e sanificare in diverso modo tutte le parti dell’attrezzatura sportiva di seconda mano.