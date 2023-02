Covid: contagi in lieve aumento (+93), sempre meno ricoveri (-5)

Aumentano (di poco) i casi di coronavirus in Calabria: nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.399 tamponi processati, sono stati rilevati 94 nuovi casi a fronte di 82 guariti in tutta la regione. Calano anche i ricoveri (-5), che si assestano a 117, mentre si registra ancora un decesso.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+33), seguita da Reggio Calabria (+23), Vibo Valentia (+20), Catanzaro (+17) e Crotone (+0), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+1). Tasso di positività al 6,72%.



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 196 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112100 (111670 guariti, 430 deceduti).



Cosenza: casi attivi 479 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187353 (185875 guariti, 1478 deceduti).

Crotone: casi attivi 33 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59761 (59482 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 229 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208758 (207839 guariti, 919 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 77 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53309 (53109 guariti, 200 deceduti).