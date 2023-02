Forti nevicate: automobilisti e famiglie bloccati, salvati dai vigilfuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stata decisamente una giornata lunga e impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria che sono dovuti intervenire per alcune chiamate d’emergenza dovute alle abbondanti nevicate precipitate sul territorio così come avvenuto, d’altronde, sul resto della Calabria.

È stato ad esempio necessario l’uso di un gatto delle nevi per raggiungere una famiglia rimasta isolata in prossimità del Santuario Madonna di Polsi, sull'Aspromonte.

Il gruppo era composto da tre persone, due che sono state soccorse e trasportato a Gambarie, dove ad attenderle vi erano alcuni parenti, e una terza con problemi di salute che è stata invece presa in carico da un elicottero del reparto volo di Catania, il Drago VF146, è poi trasferita presso un presidio del Suem118.

Sempre con l’iuto del gatto delle nevi i vigili hanno poi raggiunto e soccorso una donna rimasta anche lei isolata nella sua abitazione. La malcapitata è stata trasferita su un elisoccorso ed affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso ed il suo trasporto in ospedale.

A Bagnara Solano Inferiore, invece, una squadra dei pompieri è intervenuta per il recupero di un bovino che era caduto in un dirupo impervio.

Le unità dei vigilfuoco hanno raggiunto l’animale che, una volta sedato, è stato recuperato con un elicottero dei vigili del fuoco di Catania e trasportato in una zona sicura dove è stato affidato al legittimo proprietario.

Se il sabato è stato particolarmente “difficile”, anche il giorno prima, venerdì, non è stato da meno, con una serie di interventi, apparentemente più “semplici” ma comunque impegnativi.

Come a Cardeto, dove una squadra della sede centrale per prestare aiuto a quattro auto e nove passeggeri rimasti bloccati sempre sotto la neve. Stessa sorte per un nucleo familiare composto da tre persone messo in sicurezza dai vigilfuoco di Melito Porto Salvo a Bagaladi Superiore.

I pompieri di Monasterace sono intervenuti al confine con la provincia di Vibo Valentia, nel comune di Nardodipace per soccorrere quattro operai rimasti bloccati mentre stavano operando con dei mezzi spargisale: una volta raggiunti sono stati accompagnati in una zona sicura.

Sempre una squadra di Monasterace si è recata con un gatto delle nevi sulla statale 110, tra i comuni di Nardodipace e Stilo per il recupero di due operai rimasti anche loro bloccati; infine, i vigilfuoco di Palmi hanno messo in salvo sei persone rimaste con l’auto sotto la neve lungo la strada che collega Gambarie con S. Eufemia d'Aspromonte.