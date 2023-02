Calcio a 5, Serie B. Ecosistem Lamezia: vittoria con sorpasso contro il Messina

Grande affermazione, tra le mura amiche del PalaSparti, per l’Ecosistem Lamezia Soccer che batte 3-2 il Messina Futsal. Si tinge di Orange il big-match della 18° giornata di Serie B (gir. H) che ha messo uno di fronte all'altra la terza e la quarta squadra in classifica, con i lametini che effettuano il sorpasso ai danni dei peloritani.

Una gara per lunghi tratti in controllo totale dei lametini che hanno creato tanto, senza però concretizzare in toto l'immensa mole di gioco costruita e subendo il ritorno dei messinesi nelle fasi finali della partita.

La classifica del girone vede ora, nelle prime posizioni, tre squadre in soli tre punti, per un proseguo di stagione che si prospetta veramente incandescente.

LA CRONACA

Primo Tempo

15'01" Lamezia in vantaggio: sul palo colpito da una gran conclusione di Caminero, Mantuano trova il tap-in vincente per portare in vantaggio i padroni di casa;

14'29" girata pericolosa di Costanzo ma Rotella blocca a terra con sicurezza;

13’11” il raddoppio Orange è firmato da Patamia con un tiro affilato dalla sinistra, sul quale nulla può il tentativo di salvataggio della difesa messinese;

12'31" clamorosa occasione non concretizzata dall'Ecosistem. Contropiede orchestrato da Ecelestini, palla per Patamia che chiude troppo con il mancino.

6'41" Rotella con un intervento stilisticamente perfetto si oppone al tentativo di Morad;

5'44" Mantuano ci prova dalla destra ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete;

5'09" Rotella con un lungo rilancio rischia di realizzare un gran gol!

3'19" Grande intervento di Rotella, che con la mano di richiamo nega il gol ai siciliani;

2'20" Lamezia vicina al terzo gol con un tentativo di Caminero, sul quale il velo di Patamia manda fuori giri l'intervento del portiere ospite;

0'01" sulla sirena ghiotta occasione per Patamia.

Secondo Tempo

19'09" Ottima iniziativa di Gerbasi che si crea una buona occasione dalla sinistra il suo diagonale però termina sul fondo;

18'04" Ecelestini tenta il cucchiaio su portiere in uscita ma Fiumara intercetta;

17'15" grandissimo gol di Ecelestini per il 3-0 lametino! Rimessa di Mantuano per l'accorrente numero 31 che lascia esplodere tutta la potenza del suo destro lasciando impietrito Fiumara.

14'33" grande spunto di Patamia sulla fascia destra, palla al centro area sulla quale Gagliardi non arriva per poco.

12'35" su una rocambolesca carambola nell'area lametina, il Messina trova il gol con Everton;

11'35" Everton ci prova su calcio di punizione ma il pallone termina alto;

8'17" Mantuano ha l'occasione del quarto gol ma Fiumara in uscita chiude lo specchio della porta;

4'57" il Messina accorcia le distanze con gol di Costanzo, su assist di Piccolo;

0’40’’ nonostante la grande pressione del Messina, il Lamezia resiste e a 40" dalla fine ha un’altra grande occasione con Gerbasi, che non trova però l’angolino giusto.

IL TABELLINO

Ecosistem Lamezia Soccer - Messina Futsal 3-2

Lamezia: Rotella, Ecelestini, Caminero, Mantuano, Gerbasi. Zerbo, Caffarelli, Lo Scavo, Giampà, Deodato, Patamia, Gagliardi. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Messina: Fiumara, Everton, Morad, Piccolo, Costanzo. Irrera Costa, Cucinotta, Gennaro, Coppolino, Consolo, Barbagallo, Fallico. Allenatore: Battiato.

Marcatori: 4’59” Mantuano (L), 6’49” Patamia (L). 2’45’’st Ecelestini (L), 7’25’’st Everton (M), 15’03’’st Costanzo (M).