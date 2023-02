Carrozzeria e barberia abusivi chiusi ad Isola Capo Rizzuto, multati i proprietari

Due locali abusivi sono stati chiusi ad Isola Capo Rizzuto dai carabinieri della Tenenza locale al termine di una serie di controlli eseguiti in settimana in numerosi esercizi commerciali per arginare proprio il fenomeno dell’abusivismo commerciale e professionale.

In particolare si tratta di un’officina adibita a carrozzeria, della grandezza di circa 70 mq, dove un 59 enne del luogo è stato trovato a riparare autoveicoli pur non avendo presentato i documenti previsti né adempiuto alle prescrizioni, soprattutto nell’ambito della sicurezza e che la norme richiedono per questo tipo di attività.

L’altra attività è una barberia senza insegna dove è stato sorpreso un 43 enne che tagliava capelli ad alcuni avventori senza avere le necessarie autorizzazioni.

Al termine i due locali sono stati sequestrati amministrativamente e i rispettivi proprietari segnalati all’Ufficio Comunale competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, quantificate complessivamente in circa 10 mila euro.