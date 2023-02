Tragico scontro sulla Ss 107 nel crotonese, un morto e quattro feriti

Tragico incidente mortale nel pomeriggio di oggi, nel crotonese, che è costato la vita ad una persona mentre altre quattro sono rimaste ferite, di cui una in modo grave e trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul luogo del sinistro, che ha visto coinvolte due auto, una Fiat Panda ed una Kia Sportage, intorno alle 17:10, in prossimità del Bivio S. Anastasia del comune di Cotronei, lungo la statale 107, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo pitagorico e del distaccamento di San Giovanni in Fiore.

I pompieri hanno dovuto estrarre i passeggeri delle vetture rimasti incastrati nelle lamiere per poi affidarli alle cure del personale sanitario del Suem118, che li ha poi trasportati in ospedale sia in ambulanza che con l’elisoccorso. Attualmente la statale 107 è chiusa in ambedue i sensi di marcia.