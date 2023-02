Sempre meno i casi di covid in Calabria (+59), a fronte di 84 guariti. Nessun decesso

Continuano a diminuire i casi di coronavirus in Calabria: nell'odierno bollettino infatti sarebbero emersi 59 casi a fronte di 84 guariti, con un piccolo aumento dei ricoveri (+2) che salgono a 117 in tutta la regione. Non si registrano invece, vittime.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza(+20), seguita da Reggio Calabria (+17),Catanzaro (+16), Vibo Valentia (+5) e Crotone (+1), mentre nessun caso proveniente da altrove. Processati 1.365 tamponi nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che scende al 4,32%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 196 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.100 (111.670 guariti, 430 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 479 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 187.353 (185.875 guariti, 1.478 deceduti).

Crotone: Casi attivi 35 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.759 (59.480 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 243 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 220 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 208.721 (207.802 guariti, 919 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 69 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.297 (53.097 guariti, 200 deceduti).