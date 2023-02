Vibo Marina. Nel locale abusivo alimenti senza licenza e sala slot clandestina

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La Squadra Mobile cittadina, in collaborazione con i colleghi dell’Ufficio di Polizia Amministrativa, la Polizia Locale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un controllo approfondito nei confronti di un locale di Vibo Marina, risultato totalmente abusivo.

L’attenzione degli agenti si è concentrata, in particolare, su due ambienti, un primo dove si servivano alimenti e bevande senza la licenza necessaria, ed un secondo dove era stata installata una sala slot, molto frequentata dagli utenti, anch’essa del tutto abusiva.

Sulla scorta delle evidenze che sono emerse, l’attività è stata sospesa per diverse violazione amministrative, mentre i locali sono stati vincolati a sequestro così come tredici slot machine e quattro computer per il gioco d’azzardo, inclusi oltre tremila euro di incasso.

Il titolare dell’esercizio pubblico è stato denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo napitino per frode informatica e esercizio abusivo di gioco d’azzardo aggravato, inoltre sono state elevate sanzioni pecuniarie di natura amministrativa per oltre 5mila euro.