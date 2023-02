Un giovane intorno ai 20anni, A.C. le sue iniziali, è rimasto vittima di un tragico incidente mentre era in un terreno agricolo di località Nocellari, a Scilla, nel reggino.

Il ragazzo, da quanto appreso, stava tagliando un albero quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, il tronco sarebbe scivolato schiacciandolo e non lasciandogli scampo.