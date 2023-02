Sanremo: realizzati da Affidato Il Premio della Critica e Sala Stampa per i big del Festival

Si attende la serata finale della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, nella quale verrà decretato il nome del vincitore e anche dei due artisti a cui verranno assegnati i prestigiosi premi legati alla kermesse musicale: il “Premio della Critica - Mia Martini” ed il “Premio Sala Stampa - Lucio Dalla”.

Entrambi i riconoscimenti, vengono realizzati, da anni, dal maestro orafo Michele Affidato. Il “Premio della Critica - Mia Martini”, consiste in una scultura galvanizzata in oro e argento, composta da un leone che si appoggia ad una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori in argento, dove sono state incastonate pietre di topazi azzurri. Il “Premio Sala Stampa - Lucio Dalla”, conferito dai giornalisti delle Radio, del Web e della TV, consiste, invece, in una scultura anch'essa galvanizzata in oro e argento che raffigura una chiave di violino.

L’intensa settimana sanremese volge al termine e le creazioni del maestro Affidato hanno impreziosito molti degli eventi collaterali alla kermesse che si sono svolti in questi giorni. Giorgia, i Pooh, i Cugini di Campagna, LDA e Al Bano Carrisi, sono solo alcuni dei nomi dei grandi artisti italiani premiati con opere del maestro orafo. Molti altri premi saranno consegnati nelle prossime ore. Sono ancora da assegnare, inoltre, i premi “Soundies Awards - Casa Sanremo”, destinato al miglior videoclip tra i brani in concorso al Festival ed il premio “Casa Sanremo Writers”. Anche quest’ultimi riconoscimenti sono stati realizzati da Michele Affidato.