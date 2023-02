Calabria sotto la neve. Alberi cadono a Cardinale dove un’azienda rimane isolata

Le abbondanti nevicate delle ultime ore stanno provocando particolari disagi in diverse aree della regione. I vigili del fuoco dei diversi comandi e relativi distaccamenti, sono così impegnati 24 ore al giorno per far fronte alle richieste di intervento: numerose quelle giunte ad esempio dal reggino, dal vibonese (QUI), ma anche nel catanzarese, non mancano problemi.

Ad esempio in località Mottella, nel comune di Cardinale, dove i pompieri sono stati chiamati per “ripulire” la sede stradale da alcuni alberi caduti dopo esser stati appesantiti dalla neve.

Sempre a Cardinale i vigili del fuoco del comando di Catanzaro stanno intervenendo con un automezzo speciale cingolato per il soccorso su neve, per raggiungere una azienda agricola rimasta isolata. Al momento non si registrano danni a persone