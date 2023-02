Vento scoperchia camion sulla statale, automobilisti bloccati per tutta la notte

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un autoarticolato telonato è stato scoperchiato a causa delle forti raffiche di vento abbattutesi sulla statale 18, al Km 253 + 700, sul Ponte Saraceno, nel comune di San Nicola Arcella.

È accaduto ieri sera intorno alle 19 ed il traffico, nel tratto interessato, è rimasto bloccato per ore in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono stati presenti ininterrottamente i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea con una autogrù fatta giungere dalla sede centrale, ma le avverse condizioni meteo e le forti raffiche di vento che ancora soffiavano sulla zona, hanno reso impossibile le operazioni di soccorso per rimuovere l’ostacolo.

I pompieri sono così dovuti rimanere per tutta la notte a prestare assistenza al mezzo coinvolto ed ai veicoli rimasti bloccati. Soltanto questa mattina, approfittando di una breve tregua del vento, i vigili hanno tagliato la struttura in ferro incastrata nella ringhiera e nel guardrail di delimitazione della carreggiata, rimuovendo tutti gli ostacoli.

Alle 10:15, così, è stato riattivato il transito sul tratto ma a senso unico alternato. Non si registrano fortunatamente feriti.