Pallanuoto, al via anche il campionato maschile di serie C col Cosenza

"Ed anche la nostra serie C inizia il suo Campionato". Inizia così la nota diffusa dall'Asd Cosenza Pallanuoto, che ricorda come "lo scorso anno, la squadra si è classificata al secondo posto nel girone 8. Anche in questa stagione è la Sicilia ad ospitare i team e gli atleti in acqua".

"Con la calottina della Cosenza Pallanuoto, oltre ai veterani che fanno sempre da traino, protagonisti i giovani che possono certamente accrescere la loro esperienza in una categoria superiore. Il tecnico che guida i nostri atleti dal precedente anno, è un mister che prima di essere tale è stato parte attiva degli spogliatoi societari" prosegue la nota. "Mister Gianmarco Manna è un vulcano che incita sempre i suoi a fare sempre meglio, a dare sempre di più, perché senza sacrifici non ci sono soddisfazioni".

"Dal mese di settembre si lavora duramente: alla rosa precedente si sono aggiunti due atleti della Rende Nuoto; da tempo si lavora in sinergia per quanto riguarda il settore. Sarà, inoltre, a disposizione del tecnico anche un giovane della Rari Nantes Crotone e altre due vecchie glorie" concludono. "Un amore sconfinato per questo sport da parte del tecnico non potrà che portare sempre buoni risultati".