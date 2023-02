Corte d’Appello dà ragione a Talerico: in Consiglio Regionale al posto di Fedele

Anche la Corte d'Appello di Catanzaro dà ragione ad Antonello Talerico: l'esponente di Noi con l'Italia, primo dei non eletti della sua lista alle scorse elezioni regionali, si era opposto all'elezione di Valeria Fedele - di Forza Italia, al tempo stesso partito di Talerico - per via di alcune presunte irregolarità.

Irregolarità che erano già state riconosciute nel primo grado di giudizio, e che ora vengono riconfermate anche dalla corte a seguito del ricorso proposto proprio dalla Fedele, definita inelegibile a causa di altri incarici pubblici ricoperti alla data del voto.

Questa infatti ricopriva l'incarico di direttore generale della Provincia di Catanzaro, e non avrebbe cessato le proprie funzioni per tempo. Motivo per il quale il tribunale ha deciso per il subentro di Talerico in consiglio regionale, che prenderà il posto della Fedele.

Al momento Talerico - che è presidente dell'ordine degli avvocati di Catanzaro - ricopre anche il ruolo di consigliere comunale nell'assise cittadina.