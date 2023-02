Covid, nel bollettino diminuiscono casi (+123) e ricoveri (-7)

Pochi i casi di coronavirus in Calabria: nell'odierno bollettino infatti sarebbero emersi 123 casi a fronte di 110 guariti, ma anche un conseguente calo dei ricoveri (-7) che scendono a 127 in tuta la regione. Due le vittime.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+36), seguita da Catanzaro (+26), Reggio Calabria (+23), Vibo Valentia (+20) e Crotone (+18), mentre non vi sarebbe alcun caso proveniente da altrove. Processati 2.016 tamponi nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che scende al 6,10%.



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 174 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112070 (111640 guariti, 430 deceduti).

Cosenza: casi attivi 471 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 414 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187319 (185842 guariti, 1477 deceduti).

Crotone: casi attivi 41 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59743 (59464 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 285 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 255 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208640 (207723 guariti, 917 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 81 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53275 (53075 guariti, 200 deceduti).