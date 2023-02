Lamezia. Auto va a fuoco, coppia fa in tempo a scendere e mettersi al sicuro

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle 20 e 20 circa in via Conforti della città della Piana, per l’incendio di un’auto.

La vettura interessata è una Ford Focus in transito a bordo della quale viaggiava una coppia che, accortasi del fumo fuoriuscire dal vano motore, ha accostato abbandonando il mezzo prima che venisse completamente avvolto dal fuoco.

L’intervento dei pompieri è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Lievi i danni all'esterno di una abitazione in prossimità del rogo e causati dal fumo denso e dalle alte temperature originatosi dalla combustione. Si ritiene che l’origine dell'incendio sia accidentale. Non si registrano feriti.