Veicoli incendiati a Giovino, individuato ed arrestato presunto responsabile

Un uomo è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Questura di Catanzaro, in quanto ritenuto il principale sospettato per l'incendio di sei veicoli avvenuto lo scorso 29 gennaio a Giovino di Catanzaro Lido. Proprio il Tribunale, su richiesta della locale Procura, aveva richiesto l'arresto ed il trasferimento in carcere, seguito dell'attività investigativa svolta.

L'indagato - un ventisettenne del posto - sarebbe arrivato sul posto a bordo di un motorino, per poi cospargere di benzina un'auto parcheggiata in strada, allontanandosi subito dopo averle dato fuoco. Le fiamme, però, si sono rapidamente propagate ad altre cinque vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Una scena che sarebbe stata immortalata anche dai sistemi di videosorveglianza sparsi nella zona, e che hanno permesso di ricostruire il percorso compiuto dall'uomo: una ricostruzione minuzione che ha portato gli agenti direttamente alla porta della sua abitazione, dove era parcheggiato lo scooter ripreso dalle telecamere.

Per tali motivi, il ventisettenne - già destinatario dell'obbligo di dimora a seguito di un furto compiuto il 24 gennaio - è stato ammanettato e trasferito nel carcere cittadino.