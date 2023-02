“Calabria non è come Lombardia”, Majorino si scusa: “espressione un po’ infelice”

Pierfrancesco Majorino

"Volevo chiedere scusa per una espressione un po’ infelice". Inizia così la video-replica pubblicata sui social da Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia nella prossima tornata elettorale, che si svolgerno domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

"Questa mattina, in una trasmissione televisiva nella quale parlavamo delle difficoltà della Regione Lombardia, ho detto che la Lombardia non è come la Calabria ed è sembrato che mi riferissi ai cittadini calabresii (QUI), alla loro voglia di fare, ai loro talenti" ricorda il candidato della coalizione PD e M5S.

"Assolutamente amici calabresi scusate, non intendevo offendere la vostra creatività e forza, e anzi credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare di più per buone politiche di sviluppo e culturali, per la sanità per tutti. Ho sbagliato e chiedo scusa", conclude Majorino,