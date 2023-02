Scia di furti in negozi ed aziende agricole: due arresti ad Isola Capo Rizzuto

Sarebbero riusciti a portare a segno numerosi colpi in attività commerciali ed aziende agricole del circondario i due soggetti arrestati ieri pomeriggio dai Carabinieri di Isola Capo Rizzuto, che da qualche mese indagavano sulla scia di furti avvenuti a ridosso del nuovo anno nel popoloso centro abitato del crotonese.



Attività criminale proseguita tra dicembre e gennaio scorsi e che non è passata inosservata ai numerosi impianti di videosorveglianza. I militari, infatti, grazie anche a testimonianze dirette, nel corso delle indagini hanno notato la "sicura destrezza" e "l'estrema mobilità" con cui i due sarebbero riusciti a compire i furti, grazie anche ad una particolare conoscenza del territorio.



Appurati diversi casi nei quali sarebbero riusciti a sottrarre somme di denaro, computer e materiale di vario genere da alcune attività commerciali, anche se i casi "eclatanti" sono due e riguarderebbero l'appropriazione di un'auto e di un motorino parcheggiati su una via pubblica.

Al termine delle indagini i Carabinieri hanno tratto in arresto i due - entrambi pregiudicati del posto - con l'accusa di furto aggravato. Terminate le formalità sono stati trasferiti per direttissima in carcere.