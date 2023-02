Processo Reset, Cassazione ordina scarcerazione per uno degli indagati

Nell’ambito dell’inchiesta “Reset” (QUI), è stato emesso un nuovo provvedimento dell’autorità giudiziaria. In particolare, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Nicola Carratelli, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di A.Z., indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il soggetto era stato ritenuto partecipe del gruppo criminale "degli altri Zingari" sulla base delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia. La difesa ha dimostrato però come tali dichiarazioni, peraltro relative ad oltre 10 anni fa, non fossero affatto indicative della conferma dell’ipotesi accusatoria, al riguardo esponendo diverse ed articolate considerazioni.

La Corte di Cassazione ha ieri deciso per l’accoglimento del ricorso annullando senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro nonché l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la misura carceraria, disponendo così l’immediata scarcerazione di A.Z., detenuto in carcere dallo scorso settembre.