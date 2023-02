Candidato alla Regionali: “La Lombardia non è la Calabria”. Occhiuto: “cretino, va a lavurà”

Pierfrancesco Majorino

Ci va giù pesante il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nei confronti di Pierfrancesco Majorino, candidato del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia.

L’esponente della sinistra, intervenuto ad una trasmissione di una tv locale ha affermato infatti la “Regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali’.

Una affermazione che non è andata affatto giù al governatore che via social non ha fatto attendere una replica decisamente schietta: “Questo è proprio scemo… Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud. Questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Majorino, è candidato alla Regione Lombardia ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità, e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto”.

“Meritano anche il suo rispetto, lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino” incalza Occhiuto invitando il candidato della sinistra meneghina a lasciar stare la politica, e, come si usa dire proprio in Lombardia: “va a lavurà”.