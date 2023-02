Covid, il Bollettino. 133 positivi tra ieri ed oggi, altri due decessi

Sono 133 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid 19 in Calabria: 50 quelli registrati nel cosentino, 30 ciascuno nel catanzarese e reggino, 13 nel crotonese, e 10 nel vibonese.

Due, invece, le vittime nelle ultime 24 ore, registrate tutte a Cosenza; mentre salgono di altri 105 i guariti. Sono poi 1161 gli attualmente positivi, 26 in più di ieri, dei quali 1027 (+27) in isolamento domiciliare, 129 (-1) in reparto e 5 (0) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 164 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 142 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112054 (111624 guariti, 430 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 453 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 187301 (185825 guariti, 1476 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 34 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59732 (59453 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 310 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 208592 (207676 guariti, 916 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 80 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53256 (53056 guariti, 200 deceduti).