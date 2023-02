Intimidazioni, a fuoco camion azienda: stava eseguendo lavori per il Comune

Torna la paura del racket nel vibonese dove stamani a Mileto le fiamme, appiccate da ignoti in pieno giorno, ed a due passi dalla scuola primaria, hanno distrutto un camion di proprietà di un’azienda che sta eseguendo per conto del Comune dei lavori per la raccolta delle acque bianche.

Ad accorgersi del fuoco sono stati alcuni residenti che notato il fumo hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco che hanno spendo l’incendio; presente anche la polizia municipale per la messa in sicurezza della zona. Le indagini sull’accaduto sono affidate invece ai carabinieri.