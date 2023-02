Operazione Cloro 2, in un peschereccio oltre 800 chili di cocaina: sette arresti

Non era carico di pescato fresco, ma di cocaina. Oltre 800 chili di sostanza stupefacente viaggiavano all'interno di un peschereccio fermato in pieno Oceano Atlantico dalla Policia Nacional spagnola e dall'Aeronautica Militare francese, nel corso di un'operazione congiunta svolta con la collaborazione della Drug Enforcement Administration statunitense e del Maoc. Lo rende noto il Ministero dell'Interno della penisola iberica (QUI).



Un'operazione internazionale che è avvenuta a circa 335 miglia nautiche da Dakar, in Senegal, e che ha riguardato un perchereccio battente bandiera gambiana. L'operazione, ribattezzata Cloro 2, ha portato all'arresto di sette persone, alcune delle quali legate alla 'ndrangheta.

Questo l'esito di un'indagine nata nel luglio del 2022, quando la polizia spagnola iniziò a tenere sotto controllo alcuni narcotrafficanti albanesi sospettati di gestire un'organizzazione con base sul territorio. Sorprendentemente, venne fuori che oltre ad una capillare diffusione in tutto il paese, il sodalizio poteva contare su una solida infrastruttura marittima che la collegava direttamente con il Brasile.

Proprio dal paese latinoamericano sarebbero partire delle navi - più o meno grandi - cariche di cocaina, che si sarebbero poi incontrate con dei pescherecci all'interno dell'area del Golfo di Guinea per trasferire il prezioso carico. Dal mare aperto poi la droga veniva diretta a terra, e dal paese africano raggiungeva l'Europa.

Grazie a tutti questi elementi, gli inquirenti hanno facilmente individuato il peschereccio carico di cocaina, che è stato fermato in pieno mare poco dopo aver ricevuto la merce da una "nave madre" che è riuscita a dileguarsi. Sul posto è intervenuta anche una motovedetta delle autorità senegalesi, che hanno quantificato il carico in 805 chili di cocaina.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire alcuni aspetti, come il traffico in Spagna ed in Europa, ma anche per comprendere ulteriori dettaglio sull'assetto del gruppo: la Policia Nacional ha infatto affermato (QUI) che parte dell'equipaggio avrebbe dei legami diretti con la 'ndrangheta.