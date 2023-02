Covid, andamento stabile: 188 nuovi casi e tasso di positività al 7,7%

Prosegue stabilmente l'andamento del coronavirus in Calabria, come evidenziato dall'odierno bollettino: sono infatti 188 i nuovi casi - a fronte di 223 guariti - ai quali si sommano 5 nuovi ricoveri ed 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi continua a riscontrarsi - seppur con numeri decisamente più bassi - in provincia di Cosenza (+71), seguita da Catanzaro (+49), Reggio Calabria (+41), Vibo Valentia (+15) e Crotone (+10), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati 2.436 tamponi, mentre il tasso di positività si fissa al 7,72%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 150 (13 in reparto, 5 in terapia intensiva, 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112038 (111608 guariti, 430 deceduti).

Cosenza: casi attivi 468 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187236 (185762 guariti, 1474 deceduti).

Crotone: casi attivi 33 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59720 (59441 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 293 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208579 (207663 guariti, 916 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 71 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53255 (53055 guariti, 200 deceduti).