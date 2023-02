Scarichi inesistenti e pozzetti occultati: sanzionato un sansificio a Rizziconi

È costata cara una serie di presunte violazioni al Testo Unico Ambientale riscontrate dagli uomini della Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera di Gioia Tauro, impegnati in una vasta campagna di repressione dei reati ambientali.

Questa volta i controlli hanno riguardato un sansifìcio - attività industriale in cui si effettua la lavorazione della sànsa per ricavarne olio ed altri sottoprodotti - ubicato nel comune di Rizziconi, che avrebbe operato in violazione della normativa vigente.

In particolare, sarebbe emersa la totale assenza di controlli e precauzioni riguardanti lo scarico della sansa, che sarebbe stata ammassata su di un piazzale di pertinenza aziendale senza alcuna copertura, e dunque esposta alle intemperie. Condizione critica, visto l'alto potenziale inquinante del prodotto, che tramite l'acqua piovana finiva per inquinare anche il suolo sottostante.

Inoltre, sempre nel corso degli accertamenti, è emerso un palese occultamento dei pozzetti fiscali d'ispezione, utilizzati per il campionamento dei reflui industriali. In tal caso il pozzetto - che dovrebbe essere ben visibile ai tecnici e facilmente accessibile - era stato interrato e sostanzialmente nascosto.

Ottemperanze che hanno fatto scattare una sanzione amministrativa fino a 15 mila euro.