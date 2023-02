Vibo Valentia. Droga in auto e arsenale a casa: finisce in carcere

Si sono spalancate le porte della casa circondariale di Vibo Valentia per un uomo che, fermato dalla squadra mobile mentre era a bordo di un’auto sospetta, è stato dapprima sorpreso in possesso di droga e poi, a casa, gli sono state trovate armi e munizioni.

Gli agenti - come anticipavamo - lo hanno fermato alla guida di una vettura nella zona di Rombiolo: il suo nervosismo, però, ha insospettito sin da subito facendo decidere ai poliziotti di effettuare un controllo più approfondito.

È così che in un risvolto del berretto gli è stata trovata una dose di cocaina, avvolta in un involucro trasparente, mentre all’interno della leva del cambio cerano 10 grammi di eroina.

Da qui si è estesa la perquisizione all’abitazione del soggetto, dove son stati rinvenuti due fucili detenuti illegalmente, uno calibro 12 con la matricola abrasa e l’altro di provenienza illecita, un calibro 16; oltre a 59 munizioni da fucile e 19 cartucce per pistola.

Sempre dentro casa, oltre all’arsenale di armi e munizioni, c’era del materiale per il taglio, la suddivisione in dosi e il confezionamento della droga.

Per l’uomo inevitabilmente sono scattate le manette per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni, e per ricettazione.