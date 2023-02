Abuso d’ufficio, archiviata la posizione di Giuseppe Scopelliti

Disposta l'archiviazione della posizione di Giuseppe Scopelliti in ordine al reato di abuso d'ufficio contestatogli quando era ancora Presidente della Giunta Regionale e Commissario ad Acta per il piano di rientro del debito sanitario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, ha così accolto la richiesta avanzata da Chiara Bonfardini, Pubblico Ministero titolare delle indagini a cagione della "infondatezza della notizia di reato e della impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio".

L'ex governatore della Calabria era stato ritenuto responsabile della mancata attivazione della procedura di decadenza di Gianfranco Scarpelli dalla carica di Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Ciò a seguito della notifica dell'ordinanza di interdizione dai pubblici uffici che ricevette il 17 febbraio 2014. In relazione a questi addebiti, gli era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a seguito del quale, assistito dall’avvocato Aldo Labate, aveva reso interrogatorio dimostrando, anche a mezzo produzione documentale, la correttezza del proprio operato.