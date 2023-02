Wanda Ferro in visita al Comando Legione Carabinieri Calabria

Questa mattina, lunedì 6 febbraio a Catanzaro, il Sottosegretario all’Interno, On. Wanda Ferro, ha effettuato una visita al Comando Legione Carabinieri Calabria, ove ha incontrato il Comandante, Generale di Divisione Pietro Salsano.

Il Sottosegretario, oltre a rinnovare il suo profondo sentimento di stima e riconoscenza verso l’Arma dei Carabinieri, si è complimentato per la cattura in Francia di Edgardo Greco, pregiudicato, affiliato di “Ndrangheta”, latitante da più 16 anni.

In occasione del colloquio avuto dal Comandante della Legione sulle attività svolte dall’Arma in Calabria, l’Autorità di Governo ha manifestato il suo apprezzamento per l’impegno dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente, mediante le operazioni “DEEP”, per la stipula del protocollo antincendi boschivi con la Regione che nella scorsa stagione estiva ha portato a un decremento dell’80% circa delle superfici di bosco interessate da roghi.

Inoltre, il Sottosegretario Ferro ha commentato positivamente l’approccio interistituzionale adottato dall’Arma in Calabria mediante la costante ricerca di sinergie con Enti e Istituzioni, nonché con rappresentanti del mondo universitario, imprenditoriale e scolastico. Il tutto con l’obiettivo ultimo di creare rete e incrementare il livello di sicurezza garantito al cittadino.