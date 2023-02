Calcio, Serie C. Avellino-Crotone: gara complessa ed intrigante ma ai rossoblù è vietato sbagliare

Massimo Rastelli e Franco Lerda

Continuano a volare alto le Aquile del Catanzaro, in vetta (quota 70) alla classifica della serie C girone C, dopo aver frantumato il fanalino di coda Fidelis Andria: quattro reti messe a segno da Iemmello (2), Scognamillo (1) e Ciarci (1). Il distacco dal Crotone è di 11 punti, con la squadra pitagorica che chiude la settima giornata di ritorno al “Partenio Lombardo”, contro l’Avellino. Una corsa senza ostacoli per la formazione giallorossa di mister Vivarini, che domina anche contro un avversario di alta qualità qual’ è il Crotone fiducioso di potercela fare fino a quando la “matematica” non lo esclude dalla promozione diretta,





di Giuseppe Romano

L’accelerata della capolista obbliga il Crotone a non perdere velocità sul difficile campo-irpino, contro un avversario fuori dal confine dei play-off ma gasato dalla a vittoria a sorpresa contro il Potenza (2-4) che, pochi giorni prima, aveva costretto al pari la formazione calabrese.

I due allenatori, Rastelli e Lerda, non dovranno preoccuparsi dell’usura muscolare per i turni ravvicinati, considerati i cinque cambi e il potenziamento avvenuto con gli ultimi ingaggi: Marconi, D’Angelo, Benedetti e Mazzocco per gli irpini; D’Ursi, Gigliotti, Cernigoi e D’Errico nelle linee dei calabresi.

Presupposti che preannunciano un “match complesso” e intrigante col Crotone che non può perdere quota dalla capolista e l’Avellino che entrerebbe di diritto in zona play-off, anche pareggiando.

Entrambe le formazioni sono chiamate a mostrare le rispettive qualità straordinarie di progettazione e di tenuta in campo. Il pronostico è poco sbilanciato, solo la differenza di 0,50 a favore dei calabresi.

Il Crotone dovrà comportarsi da leader, annullando il suo sdoppiamento d’identità: forte con le squadre di testa e debole con quelle del gruppo di coda.

L’Avellino deve trovare la grinta e l’equilibrio mostrato con discontinuità, anche se il cambio di allenatore ha dato maggiore solidità al gruppo.

Le condizioni psicofisiche nei due schieramenti sono ottime, la voglia di fare bene è alta e sarà compito dei due tecnici di dare le giuste dinamiche per un match straordinario, carico di energie positive e tanta adrenalina.

Saranno le due tifoserie a fare la differenza dagli spalti. È chiaro che dal Crotone si pretende di più, essendo la vice capolista e la squadra meglio attrezzata in tutte le linee. Ne è convinto anche Franco Lerda: “noi abbiamo giocatori e mentalità per fare bene”.

Consapevole, pure, di affrontare un avversario “difficile, di esperienza e qualità”, cerca “continuità” e dovrà dare attenzione alle manovre non sempre concludenti e irrigidire la linea difensiva per non lasciare spazi alle ripartenze degli avversari, spesso arroccati in difesa e pronti a risalire quando il Crotone si sbilancia, con proiezioni lente e manovrate.

Tra Lerda e Rastelli conterà chi dei due saprà leggere meglio lo sviluppo delle geometrie di gioco che verranno adottate sui due fronti.

L’ARBIRO

Avellino-Crotone, valevole per la 26a giornata, 7a del girone di ritorno del campionato di Serie C 2022-2023, si gioca allo stadio Partenio Lombardi, stasera alle ore 20.30, e sarà diretta dal signor Matteo Centi della sezione di Terni. Assistenti: Giuseppe Centrone della sezione di Molfetta e Simone Biffi della sezione di Treviglio. Quarto uomo: Luca De Angeli della sezione di Milano.

I CONVOCATI

Avellino. Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. Indisponibili: Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio;

Crotone. Portieri: 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso; Difensori: 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 18 Gigliotti, 2 Giron, 5 Golemic, 15 Papini, 36 Spaltro; Centrocampisti: 86 Awua, 21 Carraro, 27 D’Errico, 10 Petriccione, 44 Ranieri, 19 Tribuzzi, 13 Vitale; Attaccanti: 11 Cernigoi, 32 Chiricò, 7 D’Ursi, 9 Gomez, 24 Kargbo, 77 Pannitteri. Indisponibili: 14 Mogos. Squalificato: 3 Cuomo. Diffidati: Awua e Chiricò

DOVE VEDERLA

Diretta gratis e in chiaro dalla Rai: la partita sarà trasmessa in tv su Rai Sport HD (canali 58 e 146 del digitale terrestre, 227 di Sky, 21 di Tivùsat) e su Eleven sport.