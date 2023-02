Covid, solo 46 casi nel bollettino odierno. Continuano i decessi (+3)

Continuano a diminuire i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia solo 46 nuovi casi a fronte di 85 guariti, si registra un nuovo ricovero, ma 3 nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi è stato riscontrato nella provincia di Cosenza (+19), seguita da Crotone (+14), Reggio Calabria (+9), Catanzaro (+3) e Vibo Valentia (+1). Nessun caso proveniente da altra Regione/Stato. Processati 1.141 tamponi, con conseguente tasso di positività che si attesta al 4,03%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 138 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.001 (111.572 guariti, 429 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 510 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 187.123 (185.649 guariti, 1.474 deceduti).

Crotone: Casi attivi 28 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.715 (59.436 guariti, 279 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 295 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 263 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 208.536 (207.620 guariti, 916 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 80 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.231 (53.031 guariti, 200 deceduti).