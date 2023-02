Il gelo ammanta la Calabria, nevica anche a bassa quota: in Sila colonnine a -9

Non accenna a placarsi l’ondata di freddo gelido che sta attraversano l’Italia ed anche la Calabria dove le colonnine di mercurio, soprattutto in montagna, sono abbondantemente precipitate sotto lo zero.

La neve, quindi, la fa da padrona nelle aree montane della regione, come sulla Sila Cosentina, dove le temperature sono arrivate a toccare dai meno sette gradi di Camigliatello ai meno nove di Silvana Mansio. Leggermente superiori sul versante dei villaggi Mancuso e Racise, nel catanzarese, dove le colonnine si sono fermate tra i meno cinque ed i meno sei.

Anche nel capoluogo di regione, poi, la colonnina è andata sotto zero, esattamente a meno uno, soprattutto nei quartieri della zona nord, dove s’è visto anche qui qualche fiocco.

Ma nemmeno la fascia costiera jonica è stata risparmiata dalla neve. Ad esempio, nel crotonese già da ieri ha fatto una seppur breve comparsa imbiancando il litorale; stessa cosa nella zona del comune di Isola Capo Rizzuto.

Come noto, ieri, le forti raffiche di vento hanno costretto invece a chiudere al traffico sia veicolare che pedonale il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, così come impedire il transito su Corso Matteotti e l’accesso alla villa comunale.